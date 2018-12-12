2018-12-12T09:40:24+03:00
Общество

В челябинском микрорайоне Чурилово третью неделю из-под земли бежит питьевая вода

Когда коммунальщики устранят течь
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Сообщество "Чурилово | Челябинск" в социальных сетях.Фото: Сообщество "Чурилово | Челябинск" в социальных сетях.
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Коммунальной колодец у дома по Трашутина, 35 в микрорайоне Чурилово начал извергать воду еще в конце ноября. Вода не пахнет и не содержит каких-то примесей. Люди сделали вывод, что она питьевая, и позвонили в аварийную службу. Только никто не бросился устранять прорыв в трубах.

— Надо принимать меры! Очень жалко, что столько чистой воды утекает в канализацию, — позвонила в редакцию «Комсомолки» челябинка Жанна Спиридонова.

Пятого декабря у колодца все-таки появились рабочие. Микрорайон в тот день оставили без воды. Однако течь коммунальщики не устранили. Сегодня, 12 декабря, в Чурилово снова отключено водоснабжение.

— Первая попытка устранить течь не удалась, ситуация оказалась серьезнее, чем мы думали. Сегодня на месте ведутся земляные работы. Мы надеемся, до конца дня ситуация разрешится, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь МУП ПОВВ Алевтина Шестакова.

По словам представителя ПОВВ, авария на Трашутина не грозила подтоплением жилых домов, так как вода уходит в ливневку, поэтому и ремонт не стали проводить экстренно. Горожане боятся, что платить за утекшие кубометры придется жителям соседних домов. В ПОВВ это предположение опровергают.

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