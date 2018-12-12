2018-12-12T10:02:41+03:00
Авто

Покупатели Chevrolet Niva в «Сатурне» получат новогодний подарок

В декабре компания «Сатурн» продает легендарные внедорожники с максимальной выгодой
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Если Вы задумываетесь о покупке легендарного внедорожника Chevrolet Niva, то именно сейчас самое время! Дело даже не в том, что все в ожидании повышения цен на автомобили ввиду пересчета НДС, но, по большей части, в том, что в преддверье новогодних праздников компания «Сатурн» предлагает супер выгодные условия на покупку этого любимого всеми «вездехода»!

Вы можете сдать уже имеющийся у Вас автомобиль по программе «Трейд-ин» и получить скидку 30 000 руб. или скидку в 35 000 руб. при покупке в кредит. Приобретая Chevrolet Niva в декабре, Вам подарят новогодний подарок — аксессуары на сумму до 35 000 руб.! Но это еще не все: «Сатурн» дарит внушительные скидки и бонусы от компании!

Успейте приобрести Chevrolet Niva в декабре с максимальной выгодой до 160 000 руб. в компании «Сатурн»! Сделайте главный новогодний подарок себе и своим близким, ввиде нового Chevrolet Niva, неоднократно подтвердившего звание внедорожника года, незаменимого автомобиля для активных зимних каникул!

г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 3/3 (Напротив ветлечебницы)

т. (351) 210 05 25

www.promo.niva.saturn2.ru

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* Предложение ограничено, действительно до 31 декабря 2018 г. Подробности у специалистов автоцентра.

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