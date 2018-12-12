2018-12-12T10:05:51+03:00
Происшествия

Контрафактные «брендовые» вещи задержали на таможне в Челябинской области

Ущерб правообладателям товарных знаков оценивается в три миллиона
Андрей АБРАМОВ
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Фото: ФТС по Челябинской областиФото: ФТС по Челябинской области
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На границе Челябинской области и Казахстана остановили для осмотра грузовик. Внутри кузова оказались десятки кило одежды известных брендов. Правда никаких документов на вещи у перевозчиков не оказалось.

— По предварительной оценке, ущерб правообладателям превысил три миллиона рублей. Обнаружено более 1 500 единиц детской и взрослой одежды с признаками контрафакта. На вещах бирки известных брендов: Adidas, Reebok, Nike, Levi's, Tommy Hilfiger, — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Пока товар забрала полиция. Возбуждено уголовное дело за «Незаконное использование чужого товарного знака». Владельцам груза придется доказывать его подлинность. В противном случае, по статье грозит до двух лет колонии.

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