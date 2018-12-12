2018-12-12T15:59:26+03:00
Общество

Челябинским промышленникам пригрозили уголовными делами из-за смога

Чиновники от надзорных ведомств побывали на предприятиях
Ольга АНТОНОВА
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Даже в центре Челябинска тяжело дышать.Даже в центре Челябинска тяжело дышать.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Череда проверок организована природоохранными ведомствами после анализа отчетов от челябинских предприятий-загрязнителей о том, как снижались ядовитые выбросы при НМУ, сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» в пресс-службе регионального минэкологии.

Режим неблагоприятных метеоусловий действует в областном центре уже 13 дней. В дни безветрия заводы обязаны соблюдать особый режим работы. Именно на предприятия-загрязнители и поступает максимальное число жалоб горожан. наибольшее количество жалоб от южноуральцев.

— Напомню промышленникам-нарушителям о жестких мерах реагирования, которые уже применялись надзорными ведомствами. Я имею ввиду судебные иски на приостановление деятельности предприятия, отзыве разрешительных документов, административные штрафы и даже направление материалов в органы следствия для возбуждения уголовных дел. Заверяю, что мы доведем до логического завершения все расследования по нарушениям, проводимые нами или совместно с Росприроднадзором, — предупредил о последствиях несоблюдения закона министр экологии Сергей Лихачев.

Кстати, в Москве, на заседании оргкомитета по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, объявили о решении сделать Челябинскую область экспериментальным регионом по квотировванию ядовитых выбросов в атмосферный воздух. Инициатива этой новации принадлежит губернатору Борису Дубровскому.

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