На Южном Урале опять пошла в рост внебольничная пневмония
По итогам неполного 2018 года в Челябинской области зарегистрирован рост заболеваемости внебольничной пневмонией. По сравнению с прошлым 2017-м годом рост заболеваемости среди взрослого населения составил 8%, а среди детей — 47%. Чаще всего болеют дети школьного возраста, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области.
— В целом ситуация с острыми респираторными инфекциями не эпидемическая. За последнюю неделю было 25 тысяч случаев ОРВИ. Среди взрослого населения рост составил 4%, среди детей и подростков — 1%, — говорят в ведомстве.
Случаев гриппа по области не было. Все заболевшие подцепили вирусы парагриппа, аденовирусную или риновирусную инфекцию.
Чтобы предупредить заболевание, врачи советуют:
— избегать контакта с больными людьми (у кого насморк, чихание, кашель);
— соблюдать меры личной профилактики: мойте руки перед едой, по возвращении с улицы, из общественных мест, не стесняйтесь надевать маску в общественном месте, меняйте маску каждые четыре часа;
— проводите влажную уборку, проветривайте помещения;
— если у вас дома кто-то болеет, принимайте лекарства для профилактики.
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