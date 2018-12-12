2018-12-12T15:48:44+03:00
Общество

День Конституции. В праздник первые паспорта получили юные южноуральцы

В 25-летний юбилей главного закона страны документы вручили 25 ребятам
Ольга АНТОНОВА
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Юным южноуральцам в День Конституции вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Фото: gubernator74.ruЮным южноуральцам в День Конституции вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Фото: gubernator74.ru
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Основному закону страны исполнилось 25 лет. Об этом на торжественной церемонии вручения паспортам новым гражданам России напомнил губернатор Борис Дубровский.

— За это время Россия прошла большой исторический путь, создала современную законодательную базу, научилась работать в новых экономических условиях. Мы ценим возможность жить и работать в правовом поле, цивилизованно отстаивая свои права и создавая условия для дальнейшего развития нашей страны. Желаю всем мира и благополучия, больших успехов и новых начинаний на благо России, — поздравил южноуральцев Борис Дубровский.

В честь праздника заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын вручил паспорта 25 юным южноуральцам, жителям Челябинска и Копейска. В резиденцию губернатора пригласили юношей и девушек, имеющих особые заслуги в учебе, спорте, творческой деятельности.

— Вы получили первый основной документ, удостоверяющий личность. Теперь на вас возлагаются определенные права и обязанности. Своей хорошей учебой, добрыми делами вы вносите вклад в укрепление могущества великой России Будьте достойными гражданами и патриотами нашей великой страны, — отметила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Светлана Селиверстова.

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