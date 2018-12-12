2018-12-12T11:27:26+03:00
Происшествия

Два товарища устраивали налеты на курьеров доставки суши и пиццы в Челябинске

Один брызгал в лицо перцовым газом, второй отбирал еду
Андрей АБРАМОВ
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Курганцы грабили доставщиков суши.Курганцы грабили доставщиков суши.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Приговор в Советском райсуде Челябинска выносили двум уроженцам Кургана. Парни 22 и 24 лет переехали на Южный Урал и решили зарабатывать на жизнь криминалом. Ночью они звонили в службы доставки и заказывали себе крупный сет азиатских роллов или пару пицц. Операторам они говорили, что нужна сдача с 5 000 рублей — это чтобы курьер привез еще наличку.

Еду заказывали на ложный адрес. Встречали курьера у подъезда. Один брызгал бедолаге в лицо из перцового баллончика, второй выкручивал руки и забирал заказ.

— Свою вину они признали и компаниям ущерб возместили. Похищена была не только еда, но и наличные деньги, а также две дорогие термосумки, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Каждого приговорили к трем годам колонии.

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