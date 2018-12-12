Борис Дубровский держит на контроле вопрос преображения архитектурного облика Челябинска
Труд лучших архитекторов и градостроителей страны, разработавших концепцию архитектурного преображения Челябинска, обязательно воплотиться в жизнь. В большой работе по подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС эту задачу губернатор назвал приоритетом.
На гостевых маршрутах уже демонтируются незаконные павильоны, вывески, реклама. Дубровский поправил нормативно-правовые акты в части недопущения перегруженности основных улиц города торговыми ларьками.
Администрации города губернатор дал комплекс поручений по преображению Челябинска. Например, решить вопрос по местам нестационарной торговли. Все они должны быть законными и приведены к современному стандарту дизайна и урбанистики. Город должен быть стильным и гармоничным.
Так, на днях с улицы Братьев Кашириных увезли очередную партию киосков. Собственников загодя предупреждали о кардинальных мерах. У них было время оформить все по закону или навести порядок. Но владельцы незаконных киосков игнорируют требования. 400 киосков уже убрано. В будущем году предстоит вывезти еще тысячу ларьков.
Имущество увозят на спецстоянку, откуда его можно забрать только после предъявления доказательств факта собственности. Действует новый порядок, когда уведомление о демонтаже оформляется на конкретное место, а не на объект, поэтому схитрить и вернуть киоск на место через некоторое время уже не удастся.