Борис Дубровский держит на контроле вопрос преображения архитектурного облика Челябинска

12 Дек. 11:35 2018-12-12T11:35:09+03:00

В современном Челябинске нет места ржавым ларькам. В нем много зелени и тротуаров, комфортных для пешеходов.

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Труд лучших архитекторов и градостроителей страны, разработавших концепцию архитектурного преображения Челябинска, обязательно воплотиться в жизнь. В большой работе по подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС эту задачу губернатор назвал приоритетом.

На гостевых маршрутах уже демонтируются незаконные павильоны, вывески, реклама. Дубровский поправил нормативно-правовые акты в части недопущения перегруженности основных улиц города торговыми ларьками.

Администрации города губернатор дал комплекс поручений по преображению Челябинска. Например, решить вопрос по местам нестационарной торговли. Все они должны быть законными и приведены к современному стандарту дизайна и урбанистики. Город должен быть стильным и гармоничным.

Так, на днях с улицы Братьев Кашириных увезли очередную партию киосков. Собственников загодя предупреждали о кардинальных мерах. У них было время оформить все по закону или навести порядок. Но владельцы незаконных киосков игнорируют требования. 400 киосков уже убрано. В будущем году предстоит вывезти еще тысячу ларьков.

Имущество увозят на спецстоянку, откуда его можно забрать только после предъявления доказательств факта собственности. Действует новый порядок, когда уведомление о демонтаже оформляется на конкретное место, а не на объект, поэтому схитрить и вернуть киоск на место через некоторое время уже не удастся.