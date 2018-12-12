Трое пьяных избили инспекторов ГИБДД в Челябинской области

12 Дек. 11:35 2018-12-12T11:35:21+03:00

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В мае этого года сотрудники ДПС из Кыштыма остановили машину, за рулем которой был пьяный водитель. В салоне сидели еще двое подшофе. Инспекторы попросили водителя пройти «дунуть в трубочку». Тот согласился и сел в машину полиции. В один момент к служебному авто прибежали агрессивные пассажиры.

Они вытащили своего друга из машины. Инспекторов избили. Один обошелся ссадинами, а второму пришлось лежать в больнице. Примечательно, что одного из агрессоров полицейские смогли задержать. Но двое других сбежали. Позже их задержали.

— Одному из фигурантов грозит до десяти лет колонии. Двум другим соучастникам, обвиняемым в применения насилия не опасного для жизни, может быть назначено до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Кыштымский горсуд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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