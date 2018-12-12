Садик в Челябинской области заплатит 25 тысяч за сломанный нос ребенка

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-12T11:46:43+03:00

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В Коркино судились родители пятилетней девочки с детским садиком, куда ходит ребенок. На прогулке она бегала по площадке, запнулась о ремешок сандалика и упала лицом на игрушечный грузовик. Прибежали воспитатели, успокоили ребенка, но следов ушиба не нашли.

Гематома появилась только под конец дня, когда девочку забрали родители. Они возмутились, что воспитатель не сообщила им о травме ребенка. Позже девочку отвели в больницу, где подтвердили перелом костей носа и закрытую черепно-мозговую травму.

— В интересах несовершеннолетней прокурор обратился в суд с иском к садику о компенсации морального вреда. С учреждения взыскана сумма в 25 тысяч рублей, — рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

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