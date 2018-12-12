2018-12-12T12:47:41+03:00
Происшествия

В Челябинской области четверо парней обокрали новостройку для детей-сирот

Они вынесли вещей на 175 тысяч рублей
Валентина ВАГАНОВА
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Грабителям грозит до пяти лет тюрьмы.Грабителям грозит до пяти лет тюрьмы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Агаповском районе местные парни залезли в пустующую новостройку, построенную для детей-сирот, и стащили оттуда едва ли не все, что было: 130 секций радиаторов, 11 межкомнатных дверей и электрический котел. «Криминальный квартет» обчистил девять квартир. Сумма ущерба составила более 175 тысяч рублей.

Пропажу заметил совладелец компании застройщика и заявил в полицию.

Полицейские нашли грабителей. Самому старшему из них 23 года, младшему — 20. Трое из них уже были судимы за кражи.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейским удалось найти большую часть похищенного имущества, которое после проведения следственных действий будет возвращено, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

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