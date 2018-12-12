2018-12-12T12:54:26+03:00
Общество

Челябинская область уступила место самого грязного региона соседям-свердловчанам

Уральские регионы любезно уступают друг другу последнюю строку в экологическом рейтинге «Зеленого патруля»
Ольга АНТОНОВА
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Челябинск 13 дней задыхается от смога. Но с последнего места экорейтинга мы ушли!Челябинск 13 дней задыхается от смога. Но с последнего места экорейтинга мы ушли!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ну, хоть какая-то позитивная новость на фоне 13-дневного декабрьского смога в Челябинске. Теперь можно сказать: «Бывает и похуже».

Всероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подготовила очередную «зеленую» таблицу состояния экологии во всех субъектах РФ. На последнем, 85 месте, расположилась Свердловская область, тогда как в сентябре самым грязным регионом была признана Челябинская область. Впрочем, мы постоянно меняемся с соседями местами.

Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» напоминает, что рейтинг учитывает жалобы местных жителей, сводки МЧС, публикации в СМИ, статистические данные. Используют и официальные ответы властей на запросы «Зеленого патруля».

Нас даже похвалили:

— Заметные успехи показывает Челябинская область. Здесь всерьез взялись за нарушителей природоохранного законодательства. Например, руководству одного из крупнейших предприятий предъявлено обвинение по уголовному делу о загрязнении воздуха,— говорит председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

А самые зеленые региона страны — это Тамбовская область, Алтайский край, Республика алтай, Курская областЬ, Белгородская область.

Интересно, кто будет на последней строчке следующего рейтинга?

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