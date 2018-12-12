Челябинская область уступила место самого грязного региона соседям-свердловчанам
Ну, хоть какая-то позитивная новость на фоне 13-дневного декабрьского смога в Челябинске. Теперь можно сказать: «Бывает и похуже».
Всероссийская общественная организация «Зеленый патруль» подготовила очередную «зеленую» таблицу состояния экологии во всех субъектах РФ. На последнем, 85 месте, расположилась Свердловская область, тогда как в сентябре самым грязным регионом была признана Челябинская область. Впрочем, мы постоянно меняемся с соседями местами.
Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» напоминает, что рейтинг учитывает жалобы местных жителей, сводки МЧС, публикации в СМИ, статистические данные. Используют и официальные ответы властей на запросы «Зеленого патруля».
Нас даже похвалили:
— Заметные успехи показывает Челябинская область. Здесь всерьез взялись за нарушителей природоохранного законодательства. Например, руководству одного из крупнейших предприятий предъявлено обвинение по уголовному делу о загрязнении воздуха,— говорит председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.
А самые зеленые региона страны — это Тамбовская область, Алтайский край, Республика алтай, Курская областЬ, Белгородская область.
Интересно, кто будет на последней строчке следующего рейтинга?