В Челябинской области открываются кванториумы
Здесь точно родятся новые Кулибины и Королевы. Детские технопарки-кванториумы оснащены суперсовременным оборудованием: станками лазерной резки, обработки дерева и пластика. Завезены 3D-принтеры и наборы для робототехники. Есть самолеты-разведчики и дроны.
Учебная программа — это не только теория, но практика. Школьники будут решать задачи, составленные вместе с предприятиями, предлагая оптимальноые варианты решения реальных производственных задач.
Технопарк в Челябинске рассчитан на 800 детей. Обучение проходит по направлениям: аэроквантум, автоквантум, робоквантум, IT-квантум, хай-тек цех, промышленный дизайн.
«Кванториум» в Челябинске откроется в один день еще с 25 технопарками по всей стране. Наш расположился в корпусе ЮУрГУ, по ул. Орджоникидзе, 50.
Создание детского технопарка «Кванториум» стало возможным благодаря федеральной программе «Развитие образования» и поддержке губернатора Бориса Дубровского. Федеральная субсидия — 67млн руб. Областные средства — 15 млн.