В Челябинской области открываются кванториумы

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-12T13:28:47+03:00

Технопарк в Челябинске откроется на ул. Орджоникидзе. Фото: gubernator74.ru

Изменить размер текста: A A

Здесь точно родятся новые Кулибины и Королевы. Детские технопарки-кванториумы оснащены суперсовременным оборудованием: станками лазерной резки, обработки дерева и пластика. Завезены 3D-принтеры и наборы для робототехники. Есть самолеты-разведчики и дроны.

Учебная программа — это не только теория, но практика. Школьники будут решать задачи, составленные вместе с предприятиями, предлагая оптимальноые варианты решения реальных производственных задач.

Технопарк в Челябинске рассчитан на 800 детей. Обучение проходит по направлениям: аэроквантум, автоквантум, робоквантум, IT-квантум, хай-тек цех, промышленный дизайн.

«Кванториум» в Челябинске откроется в один день еще с 25 технопарками по всей стране. Наш расположился в корпусе ЮУрГУ, по ул. Орджоникидзе, 50.

Создание детского технопарка «Кванториум» стало возможным благодаря федеральной программе «Развитие образования» и поддержке губернатора Бориса Дубровского. Федеральная субсидия — 67млн руб. Областные средства — 15 млн.