2018-12-12T13:28:47+03:00
Общество

В Челябинской области открываются кванториумы

Детские образовательные центры наполнены самым современным оборудованием
Ольга АНТОНОВА
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Технопарк в Челябинске откроется на ул. Орджоникидзе. Фото: gubernator74.ruТехнопарк в Челябинске откроется на ул. Орджоникидзе. Фото: gubernator74.ru
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Здесь точно родятся новые Кулибины и Королевы. Детские технопарки-кванториумы оснащены суперсовременным оборудованием: станками лазерной резки, обработки дерева и пластика. Завезены 3D-принтеры и наборы для робототехники. Есть самолеты-разведчики и дроны.

Учебная программа — это не только теория, но практика. Школьники будут решать задачи, составленные вместе с предприятиями, предлагая оптимальноые варианты решения реальных производственных задач.

Технопарк в Челябинске рассчитан на 800 детей. Обучение проходит по направлениям: аэроквантум, автоквантум, робоквантум, IT-квантум, хай-тек цех, промышленный дизайн.

«Кванториум» в Челябинске откроется в один день еще с 25 технопарками по всей стране. Наш расположился в корпусе ЮУрГУ, по ул. Орджоникидзе, 50.

Создание детского технопарка «Кванториум» стало возможным благодаря федеральной программе «Развитие образования» и поддержке губернатора Бориса Дубровского. Федеральная субсидия — 67млн руб. Областные средства — 15 млн.

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