2018-12-12T14:47:39+03:00
Общество

ФАС заподозрила сговор при ремонте фонтана в Копейске

В мэрии оправдываются, что хотели успеть ко Дню города
Андрей АБРАМОВ
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Тот самый фонтан, который хотели починить ко Дню города.Тот самый фонтан, который хотели починить ко Дню города.
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ФАС Челябинской области возбудила дело по факту сговора при выборе подрядчика для ремонта фонтана в центре Копейске. В августе 2018 года мэрия без аукциона заключила с компанией контракт на ремонт фонтана на 16,9 млн рублей. Сами чиновники объяснили это тем, что не хотели тратить время на аукцион. Впереди был День города, к которому хотели порадовать копейчан.

Примечательно, что сначала конкурс все же объявили. Но сделали это с нарушениями и по предписанию того же ФАС его пришлось отменить.

— Заказывать работы без торгов можно лишь в следствии аварий или чрезвычайных ситуаций, а также обстоятельств непреодолимой силы . Ничего из этого в Копейске в то время не происходило, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Чиновника, который провел закупку, оштрафовали на 50 тыс. рублей. Теперь в Арбитражном суде будут рассматривать дело о признании контракта недействительным.

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