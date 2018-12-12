2018-12-12T14:47:39+03:00
Общество

ФАС заподозрила сговор при ремонте фонтана в Копейске

В мэрии оправдываются, что хотели успеть ко Дню города
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Тот самый фонтан, который хотели починить ко Дню города.Тот самый фонтан, который хотели починить ко Дню города.
Изменить размер текста:

ФАС Челябинской области возбудила дело по факту сговора при выборе подрядчика для ремонта фонтана в центре Копейске. В августе 2018 года мэрия без аукциона заключила с компанией контракт на ремонт фонтана на 16,9 млн рублей. Сами чиновники объяснили это тем, что не хотели тратить время на аукцион. Впереди был День города, к которому хотели порадовать копейчан.

Примечательно, что сначала конкурс все же объявили. Но сделали это с нарушениями и по предписанию того же ФАС его пришлось отменить.

— Заказывать работы без торгов можно лишь в следствии аварий или чрезвычайных ситуаций, а также обстоятельств непреодолимой силы . Ничего из этого в Копейске в то время не происходило, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Чиновника, который провел закупку, оштрафовали на 50 тыс. рублей. Теперь в Арбитражном суде будут рассматривать дело о признании контракта недействительным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Успенском кладбище Челябинска состоялась церемония перезахоронения бойца Великой Отечественной войны
Коллекторы выкладывали в соцсети фото жительницы Озерска, уверяя, что у нее СПИД
Набережная, экологичный транспорт, аэропорт: в Москве прошло заседание Оргкомитета по подготовке саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске
В Челябинской области открываются кванториумы
В трех поселках Челябинской области объявили карантин по бешенству
Челябинская область уступила место самого грязного региона соседям-свердловчанам
В Челябинской области четверо парней обокрали новостройку для детей-сирот
Садик в Челябинской области заплатит 25 тысяч за сломанный нос ребенка
Трое пьяных избили инспекторов ГИБДД в Челябинской области
Борис Дубровский держит на контроле вопрос преображения архитектурного облика Челябинска