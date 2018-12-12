2018-12-12T15:42:18+03:00
Общество

Набережная, экологичный транспорт, аэропорт: в Москве прошло заседание Оргкомитета по подготовке саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

Губернатор Борис Дубровский доложил о подготовке к международным форумам-2020
Ольга АНТОНОВА
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Совещание по подготовке к саммитам-2020 прошло в Москве . Фото: http:mineconom74.ruСовещание по подготовке к саммитам-2020 прошло в Москве . Фото: http:mineconom74.ru
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В Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке к проведению саммитов организаций ШОС и БРИКС в 2020 году. По решению президента России Владимира Путина форумы пройдут в июле 2020 года в Челябинске.

В заседании под председательством помощника Президента России Юрия Ушакова выступили с докладами советник Президента РФ Антон Кобяков, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, губернатор Борис Дубровский и др

Особое внимание уделили теме подготовки инфраструктуры Челябинска к саммитам. Строится центральная площадка — «Таганай-2020»; реконструируется аэропорт и аэродром; строится и реконструируются существующий гостиничного фонда; дороги.

— В короткие сроки нужно решить вопросы благоустройства, экологии, состояния городских дорог и модернизации общественного транспорта путем его перевода на газомоторное топливо и создание соответствующей инфраструктуры. В целом, работы идут в графике, — отметил губернатор.

Обязательна рекультивация городской свалки, управление качеством воздуха, очистка русла реки и благоустройство городской набережной.

Советник президента Антон Кобяков заявил, что проведение саммитов ставит задачу решения еще более масштабных проблем:

— Челябинская область — один из проблемных регионов по качеству атмосферного воздуха. Полагаю необходимым определить ее в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в воздух.

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