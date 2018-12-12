2018-12-12T15:02:33+03:00
Общество

Коллекторы выкладывали в соцсети фото жительницы Озерска, уверяя, что у нее СПИД

За это их наказали штрафом, который в 2,5 раза превышает долг
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жительница Озерска пожаловалась судебным приставам, что ее терроризируют коллекторы. Ее фото неизвестные выкладывали в соцсети и снабжали их оскорбительными надписями. Уверяли, что человек в кадре ведет беспорядочную половую жизнь и болеет венерическими заболеваниями. Атаку на нее начали из-за долга брата, который взял в микрокредитной конторе займ и не смог расплатиться.

— Узнав о клевете, брат девушки в этот же день оплатил долг. После этого сообщения прекратились. Мужчина объяснил, что адрес аккаунта сестры МФО не давал, как и своего согласия на взаимодействия с его родственницей, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Коллекторы МФО сначала оправдовались, что не имеют к клевете отношения. Но правоохранители проверили интернет-адреса аккаунтов, которые рассылали оскорбления. Оказалось, что они зарегистрированы за сотрудниками конторы. За это компанию оштрафовали на 50 тыс. руб. Мужчина вернул им 19 тыс. руб. долга.

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