На Успенском кладбище Челябинска состоялась церемония перезахоронения бойца Великой Отечественной войны

12 Дек. 15:10 2018-12-12T15:10:49+03:00

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского работа поисковых отрядов Челябинской области финансируется из регионального бюджета

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Останки красноармейца Василия Мацкова обнаружили поисковики в Карелии. Он призывался из Челябинской области и служил старшиной 367 стрелковой дивизии. Погиб 3 января 1042 года.

Церемония прошла традиционно со всеми воинскими почестями, присутствовали внуки и правнуки.

Сегодня в Челябинской области действует 23 поисковых отряда, более 200 ребят выезжают ежегодно на поисковые работы по региональной программе «Вахта памяти». По поручению губернатора Бориса Дубровского, работы на местах боев финансируются из областного бюджета.

На закрытии «Вахты памяти-2018» в резиденции губернатора благодарственные письма главы региона получили 60 человек — руководители и активисты регионального отделения «Поисковое движение России» области.