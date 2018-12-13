2018-12-13T03:56:43+03:00
Общество

Пост в соцсетях помог жительнице Магнитки обменять грохотку тухлых яиц на нормальные

За испорченный ужин южноуралочка отомстила производителю антирекламой
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск" в социальных сетях.Фото: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск" в социальных сетях.
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Попытка сделать глазунью закончилась неудачей для жительницы Магнитогорска. Из магазина она принесла домой тухлые яйца. Причем, испорченной оказалась чуть ли не вся грохотка. Фото ингредиентов, так и не попавших на сковородку, расстроенная мадам выложила в социальных сетях.

Снимок собрал неожиданно много откликов. Люди начали искать причину тотальной порчи продукта: яйца замерзли, перегрелись, состарились? Кто-то напомнил, что срок годности такого рода товара не превышает 25-ти суток, и посоветовал при покупке смотреть на дату производства.

В какой-то момент к разговору подключилась представитель птицефабрики, чьи наседки снесли эти яйца. Она принесла покупателю извинения и предложила обменять испорченый продукт на качественный товар или вернуть покупателю деньги.

— Уважаемая Галина, приносим Вам свои извинения. Приглашаем Вас в любое удобное время в магазин для обмена товара или возврата денежных средств.

Что выбрать, дама пока не решила.

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