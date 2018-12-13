Пост в соцсетях помог жительнице Магнитки обменять грохотку тухлых яиц на нормальные
Попытка сделать глазунью закончилась неудачей для жительницы Магнитогорска. Из магазина она принесла домой тухлые яйца. Причем, испорченной оказалась чуть ли не вся грохотка. Фото ингредиентов, так и не попавших на сковородку, расстроенная мадам выложила в социальных сетях.
Снимок собрал неожиданно много откликов. Люди начали искать причину тотальной порчи продукта: яйца замерзли, перегрелись, состарились? Кто-то напомнил, что срок годности такого рода товара не превышает 25-ти суток, и посоветовал при покупке смотреть на дату производства.
В какой-то момент к разговору подключилась представитель птицефабрики, чьи наседки снесли эти яйца. Она принесла покупателю извинения и предложила обменять испорченый продукт на качественный товар или вернуть покупателю деньги.
— Уважаемая Галина, приносим Вам свои извинения. Приглашаем Вас в любое удобное время в магазин для обмена товара или возврата денежных средств.
Что выбрать, дама пока не решила.
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