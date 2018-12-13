2018-12-13T03:54:25+03:00
Общество

А вам слабо? Жители микрорайона Парковый в Челябинске нарядили во дворе елку

Объявлен массовый сбор новогодних игрушек
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В новогоднюю ночь здесь будет шумно и весело. Фото: Маргарита Уфимцева.В новогоднюю ночь здесь будет шумно и весело. Фото: Маргарита Уфимцева.
Изменить размер текста:

В микрорайоне Парковый жильцы решили отметить Новый год вместе. Только как это сделать? Даже в самой большой квартире и половина соседей, увы, не поместится. Но выход найден. Во дворе дома по улице Габдуллы Тукая, 15, установили большую елку, сообщает группа «Парковый Челябинск» в социальных сетях.

Елка есть, но пока она не красавица… Не хватает игрушек, праздничной мишуры. И в сообщество брошен клич: а давайте украсим зеленое деревце вместе! Предложение уже нашло жаркий отклик в сердцах горожан.

— Мы уже украсили нашу елочку самодельными игрушками. Приносите тоже, кто может, — обращается к соседям Лусинэ Дубровская.

— Принесем и с радостью украсим. А в Новый год пойдем к этой елочке хлопушки хлопать , соседей поздравлять, — обещает Надежда Музыка.

Кто уже увидел елку вживую, говорят, что в восторге от этой идеи. Кто знает, может быть, так и рождают наши традиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Пыль как туман, от грохота на улицу не выйти!» Южноуральцы жалуются на выбросы в районе «Абзаково»
В челябинский магазин завезли шоколадные огурцы
Пост в соцсетях помог жительнице Магнитки обменять грохотку тухлых яиц на нормальные
На Успенском кладбище Челябинска состоялась церемония перезахоронения бойца Великой Отечественной войны
Коллекторы выкладывали в соцсети фото жительницы Озерска, уверяя, что у нее СПИД
Набережная, экологичный транспорт, аэропорт: в Москве прошло заседание Оргкомитета по подготовке саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске
ФАС заподозрила сговор при ремонте фонтана в Копейске
В Челябинской области открываются кванториумы
В трех поселках Челябинской области объявили карантин по бешенству
Челябинская область уступила место самого грязного региона соседям-свердловчанам
В Челябинской области четверо парней обокрали новостройку для детей-сирот
Садик в Челябинской области заплатит 25 тысяч за сломанный нос ребенка
Трое пьяных избили инспекторов ГИБДД в Челябинской области
Борис Дубровский держит на контроле вопрос преображения архитектурного облика Челябинска