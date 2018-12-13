2018-12-13T03:54:25+03:00
Общество

А вам слабо? Жители микрорайона Парковый в Челябинске нарядили во дворе елку

Объявлен массовый сбор новогодних игрушек
Лидия ПЕСКОВА
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В новогоднюю ночь здесь будет шумно и весело. Фото: Маргарита Уфимцева.В новогоднюю ночь здесь будет шумно и весело. Фото: Маргарита Уфимцева.
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В микрорайоне Парковый жильцы решили отметить Новый год вместе. Только как это сделать? Даже в самой большой квартире и половина соседей, увы, не поместится. Но выход найден. Во дворе дома по улице Габдуллы Тукая, 15, установили большую елку, сообщает группа «Парковый Челябинск» в социальных сетях.

Елка есть, но пока она не красавица… Не хватает игрушек, праздничной мишуры. И в сообщество брошен клич: а давайте украсим зеленое деревце вместе! Предложение уже нашло жаркий отклик в сердцах горожан.

— Мы уже украсили нашу елочку самодельными игрушками. Приносите тоже, кто может, — обращается к соседям Лусинэ Дубровская.

— Принесем и с радостью украсим. А в Новый год пойдем к этой елочке хлопушки хлопать , соседей поздравлять, — обещает Надежда Музыка.

Кто уже увидел елку вживую, говорят, что в восторге от этой идеи. Кто знает, может быть, так и рождают наши традиции.

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