В челябинский магазин завезли шоколадные огурцы
Необычный товар обнаружили в продуктовом сетевом магазине жители Челябинска. На полках появились шоколадные огурцы. Вернее, сладкие Деды Морозы с ценником от зеленого овоща. Забавный кадр горожане выложили в сообщество «Подслушано ЧМЗ».
Фото: сообщество "Подслушано ЧМЗ".
Но не все умиляются этой курьезной ошибке сотрудников торгового зала.
— Прикольно, конечно. Но сегодня были в другом магазине — сплошной обман. Ценник стоит один, а на кассе цена совершенно другая, — возмущается Наталья Осипова.
Расслабившись перед праздником, народ не так скрупулезно, как раньше, считает деньги. Корзинки на кассу несут набитыми доверху. За ценой каждого из товаров в чеке не уследишь. Но бывалые горожане, попадавшие в неприятные ситуации, связанные с расхождением цен, советуют землякам следить за суммой, которую выбивают на кассе.
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