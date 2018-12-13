2018-12-13T04:25:03+03:00
Общество

В челябинский магазин завезли шоколадные огурцы

Странное лакомство предлагают купить со скидкой
Лидия ПЕСКОВА
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Продавцы супермаркета озадачили горожан.Продавцы супермаркета озадачили горожан.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Необычный товар обнаружили в продуктовом сетевом магазине жители Челябинска. На полках появились шоколадные огурцы. Вернее, сладкие Деды Морозы с ценником от зеленого овоща. Забавный кадр горожане выложили в сообщество «Подслушано ЧМЗ».

Фото: сообщество "Подслушано ЧМЗ".

Фото: сообщество "Подслушано ЧМЗ".

Но не все умиляются этой курьезной ошибке сотрудников торгового зала.

— Прикольно, конечно. Но сегодня были в другом магазине — сплошной обман. Ценник стоит один, а на кассе цена совершенно другая, — возмущается Наталья Осипова.

Расслабившись перед праздником, народ не так скрупулезно, как раньше, считает деньги. Корзинки на кассу несут набитыми доверху. За ценой каждого из товаров в чеке не уследишь. Но бывалые горожане, попадавшие в неприятные ситуации, связанные с расхождением цен, советуют землякам следить за суммой, которую выбивают на кассе.

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