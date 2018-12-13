«Пыль как туман, от грохота на улицу не выйти!» Южноуральцы жалуются на выбросы в районе «Абзаково»

СЕГОДНЯ 05:11 2018-12-13T05:11:08+03:00

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Горнолыжный курорт «Абзаково» находятся за чертой Челябинской области, на территории республики Башкортостан. Однако южноуральцы часто ездят туда на отдых, чтобы провести время на свежем воздухе. С недавних пор и там все пропахло «цивилизацией», жалуются горожане в социальных сетях.

— Возле поселков Новоабзаково и Старое Абзаково построили фабрику по переработке природного камня. Установили дробильное оборудование, которое сильно шумит и загрязняет воздух, — пишут местные жители. — Дробилки работают с наступлением темноты и до рассвета на полную мощность. Пыль по ночам как туман! Грохот такой, что на улицу не выйти! И все это на горнолыжном курорте, куда приезжают отдыхать и тренироваться.

Тревогу за будущее курорта разделяют и жители Магнитогорска.

— Даааа! Видно с гор этот карьер… Синяя пыль какая-то валит оттуда. Из Магнитки уезжаем в Абзаково подышать воздухом хорошим, а дышим тем же самым, что в городе, — возмущается Игорь Еремин.

— Круто! Там и загородная дача для детских садов, и лагерь для школьников. Удачное место выбрали! — иронизирует Татьяна Серик.

Читатели паблика советуют автору поста не спускать дело на тормоза и продолжать писать жалобы, только не в соцсетях, а чиновникам.

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