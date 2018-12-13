Куда жителям Челябинска жаловаться на плохие катки во дворах

13 Дек. 06:50 2018-12-13T06:50:31+03:00

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Во дворах Челябинска начали заливать хоккейные корты. Этой зимой мэрия обещает открыть рекордное число дворовых катков, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

По городу уже залили 60 «коробок». Ожидается, что в течение двух недель во всех районах Челябинска появится еще 18 ледовых площадок. Вход на них для детей и для взрослых будет бесплатным, так что спешите покупать собственные коньки.

Кое-где на таких дворовых катках будет работать бесплатный тренер. И все «коробки» без исключения этой зимой должны поддерживать в хорошем состоянии за счет бюджета.

Если вас не устроит качество льда, можете передать жалобу с указанием адреса на специальную горячую линию по телефону 216-33-98.

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