Куда жителям Челябинска жаловаться на плохие катки во дворах
Во дворах Челябинска начали заливать хоккейные корты. Этой зимой мэрия обещает открыть рекордное число дворовых катков, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
По городу уже залили 60 «коробок». Ожидается, что в течение двух недель во всех районах Челябинска появится еще 18 ледовых площадок. Вход на них для детей и для взрослых будет бесплатным, так что спешите покупать собственные коньки.
Кое-где на таких дворовых катках будет работать бесплатный тренер. И все «коробки» без исключения этой зимой должны поддерживать в хорошем состоянии за счет бюджета.
Если вас не устроит качество льда, можете передать жалобу с указанием адреса на специальную горячую линию по телефону 216-33-98.
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