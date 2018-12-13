«Нечего охранять!» В Челябинской области упразднили три памятника природы

СЕГОДНЯ 07:27 2018-12-13T07:27:23+03:00

И это только начало

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Три памятника природы на Южном Урале утратили свою ценность. Их решили вычеркнуть из особого списка охраняемых территорий, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Так, на территории Могильной скалы в Катав-Ивановском районе области ученые перестали находить краснокнижные виды. Виной всему соседство территории с городскими очистными сооружениями и ЛЭП. Склон геологического разреза древнейших известняков по соседству засыпан обрушившимся грунтом, а также испорчен активной добычей камня для хозяйственных нужд. Наконец, реликтовый ельник в Нязепетровском районе уничтожен санитарными рубками.

Министерство экологии Челябинской области выступило с инициативой ликвидировать особый статус вышеназванных территорий. Инициативу поддержал профильный комитет заксобрания области. Депутаты считают, что такую работу нужно активизировать и упразднять памятники природы, утратившие свою ценность.

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