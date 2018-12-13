2018-12-13T07:53:35+03:00
Общество

«Жилье и городская среда»: в России начинает реализовываться крупный национальный проект

Минстрой России одобрил представленный Оренбургской областью проект по расселению аварийного жилья
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С 2019 года задача по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда будет решаться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Оренбургская область в числе первых представила в Минстрой России региональный проект по расселению аварийного жилья. Проект получил согласование федерального ведомства и уже готовится к реализации.

— Обратите особое внимание на ведение реестра аварийных домов и размещение информации в системе «Реформа ЖКХ», — обратилась к руководителям территорий заместитель министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Ольга Мищерякова. — От качества выполнения этой работы напрямую будет зависеть реализация всей программы.

Новая программа предусматривает переселение граждан из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года, с использованием механизмов предыдущей программы. Источниками финансирования программ на период 2019-2024 годов станут средства федерального бюджета, а также региональных и местных бюджетов. Планируется привлечение внебюджетных источников, в том числе в рамках реализации программ по развитию застроенных территорий. За шесть лет планируется переселить из аварийных домов более 530 тысяч граждан.

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