2018-12-13T08:31:02+03:00
Общество

Туроператору «Жемчужная река», забывшему челябинских туристов в Китае, запретили привлекать новых клиентов

Однако по взятым ранее обязательствам бизнесменами придется ответить
Лидия ПЕСКОВА
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Райский отдых закончился адом в аэропорту.Райский отдых закончился адом в аэропорту.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Туроператор «Жемчужная река», по вине которого туристы из Челябинска не смогли вовремя вылететь с китайского острова Хайнань, исключен из Единого федерального реестра туроператоров. Фирма лишилась права продавать путевки новым клиентам, сообщает пресс-служба Ростуризма.

— Компании «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес трэвел», которые работали под брендом «Жемчужная река», не в силах исполнить свои обязательства перед клиентами, поэтому они исключаются из реестра. При этом туроператор обязан оказать туристам уже оплаченные услуги, — говорят в ведомтсве.

Напоминм,7 декабря авиаперевозчик «ИрАэро» отказался от туристических рейсов в Китайт из-за долгов «Жемчужной реки». Большая группа челябинцев не смогла вовремя вылететь назад с отдыха.

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