2018-12-13T09:44:36+03:00
Происшествия

25 пожарных тушили горящий торговый комплекс в Челябинске этой ночью

Ущерб минимальный, так как продавцы в комплекс еще не заехали
Лидия ПЕСКОВА
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В ночь на 13 декабря на автодороге Меридиан вспыхнул торговый комплекс, который даже не успели сдать в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

На место тут же выехали 25 пожарных и шесть машин. Но к работе пожарные приступили не сразу. Оказалось, что здание находится под высоким напряжением. Сначала пришлось его отключать. Энергетики долго отказывались приехать на вызов, заявляя, что за объект они не овтечают. Пока диспетчеры вели переговоры, пожарные делали все возможное, чтобы огонь не перекинулся на парковку, расположенную по соседству.

После того, как объект все-таки отключили от электричества, пожар был локализован и потушен. Повреждено около 30 кв. метров обшивки, электропроводка.

По предварительной версии, причиной возгорания стали нарушения при эксплуатации электроприборов.

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