2018-12-13T10:47:13+03:00
Общество

Площадь вместо пустыря: в Карабаше преобразится центр города

Губернатор Борис Дубровский поддержал выбор горожан
Ольга АНТОНОВА
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Эскиз новой площади в Карабаше. Фото: gubernator74.ruЭскиз новой площади в Карабаше. Фото: gubernator74.ru
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В три раза по решению губернатора Бориса Дубровского увеличено финансирование программ благоустройства малых городов. Дополнительное финансирование положено участникам Всероссийского конкурса благоустройства.

В Карабаше увеличенное финансирование позволит реконструировать центральную площадь города, превратив ее в центр культурной активности горожан.

— Реализация проекта позволит позиционировать город не только как промышленный центр, но и как территорию с развитыми возможностями для всестороннего развития и отдыха жителей Карабаша, — подчеркнул Борис Дубровский.

Проект предусматривает реконструкцию всего городского центра Карабаша. В городе появится новая площадь, на которой будут созданы условия разным категориям граждан для отдыха и творчества.

Карабаш не имеет Дома культуры, который в индустриальных городах является центром культурной и социальной активности, нет.

— Потому альтернативой ДК станет новая площадь города, — рассказал глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

Площадь займет территорию около шести тыс кв м. Ничего сносить не нужно, ведь территория, отведенная под стройку, — заросший сорняков пустырь.

На площади будет сцена, детские игровые комплексы, площадки для отдыха и павильон уличного театра, кафе с летними террасами. Появится фонтан. Вокруг оборудуют комфортные городские пути и автостоянки.

Проект планируется реализовать за два года. В сумме на реконструкцию площади Карабашу из областного бюджета будет направлено 56 млн руб: 29 млн в 2019 ги 27 — в 2020 г.

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