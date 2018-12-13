2018-12-13T11:37:30+03:00
Общество

Челябинцев ждет праздник пельменей

Гастрономические гуляния в парке им. Гагарина проходят при поддержке губернатора Бориса Дубровского
Ольга АНТОНОВА
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Пельмени - любимая еда южноуральцев. Фото: архив "КП".Пельмени - любимая еда южноуральцев. Фото: архив "КП".
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Седьмой кулинарный фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» — это дегустация, ярмарка и фолькрорный концерт.

В субботу, 15 декабря, в 12.00, на главной площадке парка культуры и отдыха пройдет вкусный праздник. Лучшую продукцию — пельмени, вареники, манты — представят фермерские хозяйства Челябинской области. Здесь же раскинутся кухни, чтобы покупатель и гость праздника смог бесплатно отведать горячее угощение, а уж потом купить. А еще приобрести сыры, копчености и другие вкусняшки.

Впервые организаторы подготовили специальное русское пельменное фэнтези, представляющее собой эпичную битву. Поклонники пельменей, уральские богатыри, в шоу сразятся со злыми силами голода и голода.

Праздник проходит при поддержке губернатора Бориса Дубровского и открывает чреду праздников, посвященных 85-летию Челябинской области. День рождения региона мы отметим в грядущем январе.

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