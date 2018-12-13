Крупный пожар в многоэтажке Челябинска попал на видео
Сегодня, 13 декабря, произошел крупный пожар в доме №36 по улице Чичерина. По слова очевидцев, загорелась четырехкомнатная квартира на седьмом этаже. Из окон валили клубы густого черного дыма. Огонь разгорелся очень быстро.
— За несколько минут приехали четыре пожарные машины, скорая помощь и полиция. Сейчас основную часть уже, кажется, потушили, — пишут жители дома в соцсетях. По их словам, в квартире живет бабушка.
На месте работают спецслужбы. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».
Челябинцы выкладывают в соцсети видео и фото пожара. На них видно, что на месте работают спецслужбы. Во дворе столпились местные жители.
— Седьмой этаж горел, сгорел балкон и санузел, техники было очень много, жильцы живы, — написала челябинка Ульяна.
В МЧС информацию о пожаре подтвержили.
— Горела квартира на седьмом этаже, площадь возгорания 20 кв.м. Выгорели лоджия, санузел и коридор. Эвакуировано шесть человек. Двое из этой квартиры, четверо, видимо, соседи. Всех передали медикам, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.
Пожар на улице Чичерина в Челябинске.