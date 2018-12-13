Крупный пожар в многоэтажке Челябинска попал на видео

13 Дек. 11:49 2018-12-13T12:26:06+03:00

Загорелась четырехкомнатная квартира, где, по словам жителей, живет бабушка. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».

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Сегодня, 13 декабря, произошел крупный пожар в доме №36 по улице Чичерина. По слова очевидцев, загорелась четырехкомнатная квартира на седьмом этаже. Из окон валили клубы густого черного дыма. Огонь разгорелся очень быстро.

— За несколько минут приехали четыре пожарные машины, скорая помощь и полиция. Сейчас основную часть уже, кажется, потушили, — пишут жители дома в соцсетях. По их словам, в квартире живет бабушка.

На месте работают спецслужбы. Фото: группа во ВКонтакте «Регион-74 | Челябинск».

Челябинцы выкладывают в соцсети видео и фото пожара. На них видно, что на месте работают спецслужбы. Во дворе столпились местные жители.

— Седьмой этаж горел, сгорел балкон и санузел, техники было очень много, жильцы живы, — написала челябинка Ульяна.

В МЧС информацию о пожаре подтвержили.

— Горела квартира на седьмом этаже, площадь возгорания 20 кв.м. Выгорели лоджия, санузел и коридор. Эвакуировано шесть человек. Двое из этой квартиры, четверо, видимо, соседи. Всех передали медикам, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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