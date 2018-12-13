Деньги — в дело. Более 500 миллионов получат предприниматели на Южном Урале

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-13T13:09:05+03:00

На развитие малого и среднего бизнеса федеральный центр и областной бюджет направят денег в четыре раза больше

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В дополнение к федеральным деньгам по решению губернатора Бориса Дубровского еще 182 миллиона будет направлено из региональной казны как софинансирование.

— Задача — увеличить долю занятых в малом бизнесе, чтобы все больше людей нашли себя в этой сфере. В прошлом году на поддержку малого и среднего бизнеса Челябинской области было направлено 108,2 миллиона рублей, в 2019 году — более 432 миллиона рублей. А с софинансированием — свыше полумиллиарда рублей. Средства помогут начать свое дело, а тем, кто бизнес уже организовал, — развивать, — подчеркнул Дубровский.

Через пять лет регион ставит задачу увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе до 558 тыс. человек. Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) во внутреннем региональном продукте Челябинской области увеличится до 32,6% (сегодня — 28,6%).

Челябинская область — регион-лидер в сфере поддержки предпринимательства. Мы первыми в стране создали «единое окно» по поддержке предпринимательства — «Территорию Бизнеса». Проект рекомендован Министерством экономического развития РФ к тиражированию во все регионы.