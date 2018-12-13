2018-12-13T13:25:26+03:00
Общество

Челябинск станет событийной столицей России

К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске готовят большую культурную и спортивную программы
Ольга АНТОНОВА
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Ансамбль танца "Урал" станет одной из сенсаций культурной программы саммитов. Фото: philarmonia.ruАнсамбль танца "Урал" станет одной из сенсаций культурной программы саммитов. Фото: philarmonia.ru
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Жить станет ярче. Уже через полтора года, в июле 2020-го, город примет крупнейшие международные события — саммиты организаций ШОС и БРИКС. На несколько дней к нам в гости приедут президенты 26 государств мира. Всего же мы ждем 30 официальных международных делегаций.

Подготовку города к саммитам курирует лично губернатор Борис Дубровский. В том числе — работу над обширной событийной повесткой, которая сопроводит форумы.

Пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин заявил, что Челябинск обязан стать «точкой притяжения» крупных мероприятия — экономических, культурных, спортивных. Планируются состязания стран БРИКС, большой фестиваль моды.

И событийным центром город должен оставаться и после саммитов.

Кстати, на недавней встрече с деятелями культуры губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что впечатление у гостей саммитов от Челябинска будет складываться не от экологической ситуации, не от промышленной мощи, но, прежде всего, от культурной составляющей.

Потому к саммитам в городе появится симфонический оркестр, а прославленные танцевальные и театральные труппы Челябинска подготовят новые концерты и постановки. Первым событием станет открытие музея театрального костюма, который появится в фойе театра оперы и балета имени Глинки.

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