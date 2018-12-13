В Кыштыме настоящее «вплетут» в прошлое

13 Дек. 13:39 2018-12-13T13:39:00+03:00

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Кыштым — один из малых городов региона, который участвовал во Всероссийском конкурсе благоустройства. Губернатор решил поддержать активистов-конкурсантов. Финансирование программ благоустройства этих городов увеличат в три раза. В Кыштыме претворят в жизнь масштабный проект реконструкции исторического центра города с символичным названием «Прошлое в настоящем».

— Кыштым — один из старейших городов Южного Урала. На его территории находится более 40 историко-архитектурных и природных памятников, в том числе федерального значения. Проект благоустройства исторического центра поддержали жители. Наша задача — воплотить его в жизнь. Люди получат новые общественные пространства для отдыха и развлечений, а исторические объекты — новую жизнь, — подчеркнул Дубровский.

Предстоит восстановить и благоустроить восемь объектов: городской парк, объект культурного наследия «Дом Дружинина», усадьбу Демидовых и приусадебный парк, памятник культурного наследия «Ворота с оградой», городскую площадь, набережную реки Кыштымка, пешеходуюя зону на ул. Садовая и Театральная, а также чугунный фонтан. Все эти знаковые для Кыштыма пространства и объекты будут объединены одним пешеходным туристическим маршрутом.

В следующем году город получит 48,5 млн руб по программе «Формирование комфортной городской среды». Общая цена вопроса — 150 млн руб.