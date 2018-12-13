В Челябинской области поймали 19-летнюю фальшивомонетчицу
В Сатке полицейские задержали 19-летнюю жительницу, которую подозревают в сбыте фальшивых денег. Она отоваривалась в местных магазинах и аптеках, а за покупки расплачивалась подделками.
Двухтысячные фальшивки обнаружила заведующая кассой одного из банков, когда делала перерасчет денег, поступивших из аптеки. О находке сразу сообщила в полицию.
Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения и установили личность девушки. Вскоре ее задержали. При себе у нее было пять фальшивых двухтысячных купюр. А в ее квартире полицейские нашли еще 26 пятитысячных.
— Возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до восьми лет. Проводится комплекс необходимых следственных действий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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