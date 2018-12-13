Челябинский областной суд огласил приговор убийце егеря

13 Дек. 16:36 2018-12-13T16:36:27+03:00

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В четверг, 13 декабря, Челябинский областной суд огласил приговор 48-летнему жителю Карталов, которого обвинили в намеренном убийстве егеря. Браконьер получил 17 лет колонии строгого режима и уже выплатил семьей погибшего 1,5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской

Вечером 10 февраля в лесу у станции Тумак местные жители обнаружили тело егеря Александра Минина со смертельной раной в груди. Благодаря комплексу неотложно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого. Вместе с друзьями Михаил Поддубный в тот вечер незаконно охотился на косуль. Минин смог задержать его. И, боясь наказания, Поддубный выстрелил ему в грудь, а потом, чтобы скрыть преступление, похитил документы потерпевшего, фотоаппарат и видеорегистратор, на котором был зафиксирован момент убийства.

Обвиняемый утверждал, что роковой выстрел раздался случайно, когда егерь пытался отнять ружье. Однако следствие, а потом суд расценили иначе: убийство было намеренным.

Приговор еще не вступил в законную силу, и обвиняемый еще может обжаловать это решение в Верховный суд.

Александр Минин получил посмертно Орден мужества.

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