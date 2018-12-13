На Южном Урале осел тысячный переселенец

13 Дек. 18:39 2018-12-13T18:39:27+03:00

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Пока одни рвутся уехать из родного Челябинска, целые семьи переселенцев из бывших республик СССР хотят осесть на Южном Урале и начать новую жизнь, приняв гражданство России. В помощь им уже семь лет в нашей стране работает государственная программа переселения соотечественников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— В четверг, 13 декабря, в Челябинской области вручено тысячное свидетельство участника этой программы, — замечают в пресс-службе. — Счастливой обладательницей заветного документа стала уроженка Донецкой области Республики Украина, которая ранее переехала на Урал вместе с семьей. Сейчас она планирует устроиться на работу.

Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком наши бывшие соотечественники лучше всего готовы к адаптации в российском обществе. Вот почему их переезд поддерживает государство. Переселение таких людей, проживающих за рубежом, читается одним из приоритетных направлений российской миграционной политики.