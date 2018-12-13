2018-12-13T20:34:44+03:00
Общество

В Челябинске снова рубят деревья

Топор дровосека звучит в Городском бору и в окрестностях жилого комплекса «Александровский»
Лидия ПЕСКОВА
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Жители Челябинска обеспокоены вырубкой деревьев в черте Челябинска. В соцсетях очевидцы рассказывают о том, что топор дровосека звучит в Городском бору и в окрестностях жилого комплекса «Александровский», сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Из открытых источников стало известно, что на северо-западе началась санитарная чистка леса на популярной у жителей «тропе здоровья». В будущем здесь должны провести освещение и проложить новые экотропы. В Городском бору собираются оборудовать лыжероллерную трассу - который год о ней просит спортшкола по лыжным видам спорта.

Многие горожане согласны с тем, что такие объекты должны развиваться. Но в период затяжного смога просят власти Челябинска более бережно относиться к зеленым легким.

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