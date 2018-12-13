2018-12-13T20:34:44+03:00
Общество

В Челябинске снова рубят деревья

Топор дровосека звучит в Городском бору и в окрестностях жилого комплекса «Александровский»
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Челябинска обеспокоены вырубкой деревьев в черте Челябинска. В соцсетях очевидцы рассказывают о том, что топор дровосека звучит в Городском бору и в окрестностях жилого комплекса «Александровский», сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Из открытых источников стало известно, что на северо-западе началась санитарная чистка леса на популярной у жителей «тропе здоровья». В будущем здесь должны провести освещение и проложить новые экотропы. В Городском бору собираются оборудовать лыжероллерную трассу - который год о ней просит спортшкола по лыжным видам спорта.

Многие горожане согласны с тем, что такие объекты должны развиваться. Но в период затяжного смога просят власти Челябинска более бережно относиться к зеленым легким.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Южном Урале осел тысячный переселенец
На северо-западе Челябинска поймали маршрутчика-наркомана
Челябинский областной суд огласил приговор убийце егеря
В Челябинской области поймали 19-летнюю фальшивомонетчицу
В Кыштыме настоящее «вплетут» в прошлое
Челябинск станет событийной столицей России
Деньги — в дело. Более 500 миллионов получат предприниматели на Южном Урале
Крупный пожар в многоэтажке Челябинска попал на видео
Челябинцев ждет праздник пельменей
Площадь вместо пустыря: в Карабаше преобразится центр города
25 пожарных тушили горящий торговый комплекс в Челябинске этой ночью
Банк УРАЛСИБ занял 2 место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии Cbonds Awards — 2018
Туроператору «Жемчужная река», забывшему челябинских туристов в Китае, запретили привлекать новых клиентов