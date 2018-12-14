2018-12-14T04:17:18+03:00
Общество

Под Челябинском нашли место, где рождается наш удушливый смог

В черте Копейска горят берега обмелевшего озера
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Подслушано Копейск" в социальных сетях.Фото: сообщество "Подслушано Копейск" в социальных сетях.
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Общественники заявляют, что в челябинском смоге присутствуют дым и гарь с берегов озера Курочкино, которое находится в черте Копейска. Эту новость активно обсуждают сегодня в социальных сетях.

На Курочкино который год теплится подземный пожар. Берега озера высыхают, обнажая угольную пыль, которая накопилась за годы работы шахт. Пыль эта горит, распространяя едкую гарь и дым.

Бедствие охватило большое пространство. Справиться с ним не могут. А между тем, горящий шлам несет новые неприятности. Кое-где земля начала уходить из-под ног. Горожане рискуют провалиться в пустоты, которые остаются после выгорания пыли.

— Травитесь, люди добрые! А мы тут фонтаны и велосипедные дорожки строим, — возмущаются местные жители на страничке паблика «Подслушано Копейск» Вконтакте. — Озеро уже лет шесть назад теплое было, и запах был, как будто тараканов травят. Под Пермью город ушел под выработки. Там тоже шахты, только по добыче соли. И всех выселили. А нас куда выселят? В Курган?

Люди высказывают надежду, что на проблему, наконец, обратят пристальное внимание власти. Иначе как им жить?

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