2018-12-14T04:10:37+03:00
Общество

Жители Челябинской области сфотографировали медузу в маршрутке

И теперь спорят: чьи нравы круче
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Инцидент Миасс" в социальных сетях.Фото: сообщество "Инцидент Миасс" в социальных сетях.
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Экзотическая прическа пассажирки маршрутки вызвала жаркие споры в сообществе «Инцидент Миасс» в социальных сетях. Читатели паблика наперебой обсуждают смелость девушки, сделавшей цветные дреды (искусственые локоны - ред.), и сравнивают нравы маленького городка с нравами большого города..

— И что такого? Вы дикари? — поражается теме спора Ксения Молодцова.

— Наш Миасс еще долго будет расти до мировых трендов, — спорит с девушкой Катюша Касацкая. — Я хожу с синими волосами полтора года, и все оглядываются. Для нас выделиться из толпы — это дико. Если хотите синие, красные, розовые волосы, делайте! Помимо «это ужасно», услышите множество комплиментов.

Броскую внешность девушки с дредами уже сравнили с образом Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент», она запомнилась зрителями синими отростками-волосами. И все же большинство смотрят на «медузу» в маршрутке спокойно.

— Съезди погулять в город-миллионник, там тебя вообще инфаркт хватит, — советует автору поста Ирина Тиховод.

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