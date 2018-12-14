После разморозки импортного продукта семья чуть было не осталась без ужина в Магнитогорске

14 Дек. 04:20 2018-12-14T04:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Магнитогорска продолжают выкладывать в социальные сети фотографии продуктов-мутантов. На днях страницу паблика «Черное & Белое Магнитогорск» украсили снимки протухших яиц и свежего хлеба с зеленой плесенью, а теперь город узнал, как выглядит обколотая печень.

— Купила в магазине замороженную говяжью печень. Вес 595 граммов. После разморозки печень усохла до 350 граммов, — жалуется мать семейства.

На снимке видно, что на товаре следы от игл. Перед продажей продукт явно накачивали водой, а в лучшем случае — пряным рассолом.

— Воды накачали и впарили покупателю по цене мяса, — возмущается пользователь под ником Боб Спанч.

— Запомните, как это выглядит, и больше не попадайтесь, — советует Ирина Бакина.

Кто-то разглядел на маркировке, что кусок печени произвели в Аргентине минувшим летом, а срок годности субпродукта закончится только в будущем декабре. Без «косметолога» такая печень вряд ли сохранит молодость полтора года. Горожане советуют землякам внимательнее читать маркировку и не травить себя продуктами-мутантами, когда в продаже есть свежее мясо от местных производителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.