Уникальный альбом о Сталине могут приобрести жители Челябинска

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-14T09:47:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Уникальные фотографии и архивные документы, хранившиеся под грифом «совершенно секретно». Резолюции, написанные Сталиным собственноручно в годы Гражданской войны, индустриализации, репрессий и Великой Отечественной войны. Все это — в издании «Комсомольской правды».

В Челябинске открылись продажи новой книги «Сталин: от сына сапожника до «отца народов». В ней вы найдете более 1000 рассекреченных документов, связанных с одной из самых неоднозначных политических фигур XX века.

«России очень повезло, что, когда она агонизировала, во главе ее оказался такой жесткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых времен», писал о Сталине Уинстон Черчилль в 1945 году.

В декабре доступен предзаказ на книгу со скидкой по специальной цене 2500 рублей вместо 3400. Оформить его можно уже сейчас по телефону (351) 266-17-35. Также можно отправить заявку на электронную почту irina.averenkova@phkp.ru