Убийце егеря в Челябинской области вынесли приговор

14 Дек. 08:46 2018-12-14T08:46:01+03:00

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Егерь Александр Минин погиб в феврале, от выстрела браконьера. Следы снегохода он заметил в заповедной зоне Карталинского района. Преступники были застигнуты егерем Мининым по горячим следам. Их добычей стали две косули.

Там же, в лесу, егеря Александра Миниа браконьеры убили. Из ружья 12 калибра выстрелил 48-летний житель Карталов. А после забрал из одежды погибшего видерегистратор, фотоаппарат, навигатор и служебное удостоверение сотрудника министерства экологии. «Корочки» он уничтожил, заметая следы преступления.

Убийцу задержали. Более полугода длилось расследование уголовного дела. И вот челябинский областной суд вынес приговор. За убийство при исполнении служебных обязанностей суд назначил наказание — 17 лет 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Убийца обязан выплатить вдове 1,5 млн. руб в счет морального вреда.

Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, подсудимый пытался представить случившееся как случайный выстрел. Якобы егерь пытался выхватить у него ружье. Но версия опровергнута доказательствами, которые представил прокурор.

Указом президента России егерь Александр Минин посмертно награжден орденом Мужества. Губернатор Борис Дубровский вручил награду вдове и детям погибшего.

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