2018-12-14T08:46:01+03:00
Происшествия

Убийце егеря в Челябинской области вынесли приговор

Браконьер получил 17 лет строгого режима
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Убийца егеря проведет 17 лет в колонии строгого режима. Фото: Архив "КП".Убийца егеря проведет 17 лет в колонии строгого режима. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Егерь Александр Минин погиб в феврале, от выстрела браконьера. Следы снегохода он заметил в заповедной зоне Карталинского района. Преступники были застигнуты егерем Мининым по горячим следам. Их добычей стали две косули.

Там же, в лесу, егеря Александра Миниа браконьеры убили. Из ружья 12 калибра выстрелил 48-летний житель Карталов. А после забрал из одежды погибшего видерегистратор, фотоаппарат, навигатор и служебное удостоверение сотрудника министерства экологии. «Корочки» он уничтожил, заметая следы преступления.

Убийцу задержали. Более полугода длилось расследование уголовного дела. И вот челябинский областной суд вынес приговор. За убийство при исполнении служебных обязанностей суд назначил наказание — 17 лет 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Убийца обязан выплатить вдове 1,5 млн. руб в счет морального вреда.

Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, подсудимый пытался представить случившееся как случайный выстрел. Якобы егерь пытался выхватить у него ружье. Но версия опровергнута доказательствами, которые представил прокурор.

Указом президента России егерь Александр Минин посмертно награжден орденом Мужества. Губернатор Борис Дубровский вручил награду вдове и детям погибшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу