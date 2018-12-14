2018-12-14T11:02:45+03:00
Общество

Художник из Челябинска изобразил символ ХК «Трактор» монстром, который защищает арену и свой миллиард

В основу такого сюжета лег скандал с тратами из бюджета на хоккейный клуб
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На работу у художника ушло четыре часа. Фото: Владислав Одегов.На работу у художника ушло четыре часа. Фото: Владислав Одегов.
Изменить размер текста:

Челябинский художник-граффитист Владислав Одегов трансформировал символ ХК «Трактор», белого медведя, в гигантского металлического монстра с огненными глазами. Зверь закрыл собой арену и защищает ее от посягательств челябинцев, которые прознали про нескромное финансирование клуба из бюджета.

— Моя игрушка! Мой миллиард, — рычит монстр.

Владислав выложил в соцсети видео с поэтапным созданием рисунка. На работу у художника ушло четыре часа. Ролик быстро разлетелся по городским пабликам, его посмотрели уже больше 6 тысяч человек.

— Считаю позицию Льва близкой по духу, ибо первым делом решать нужно вопросы быта и комфорта с безопасностью. А пожирание сосисок с пивасом под сомнительное шоу (хлеба и зрелищ) это вещи второстепенные и должны сопутствовать общему достатку и благополучию, — говорит художник.

Пару дней назад лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов опубликовал видео в котором рассказал, что на хоккейный клуб «Трактор» из налогов челябинцев тратится более миллиарда рублей. По словам урбаниста, в городе куча проблем, и нужно тратить деньги, прежде всего, на их решение.

На эту тему вице-губернатор Челябинской области схлестнулся с урбанистом в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95,3 FM). Спор был очень жарким! Позже он продолжился в администрации Центрального района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Символ ХК Трактор защищает арену и свой миллиард.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области продает автомобиль Ольги Бузовой за 5 млн рублей
В Челябинской области стартовал Год театра
В Магнитогорске будут судить за взятку экс-главу управления ПФР
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
На новой лыжной трассе в Копейске откроют зимний сезон 15 декабря
Убийце егеря в Челябинской области вынесли приговор
Уникальный альбом о Сталине могут приобрести жители Челябинска
После разморозки импортного продукта семья чуть было не осталась без ужина в Магнитогорске
Под Челябинском нашли место, где рождается наш удушливый смог
Жители Челябинской области сфотографировали медузу в маршрутке
В Челябинске снова рубят деревья
На Южном Урале осел тысячный переселенец
На северо-западе Челябинска поймали маршрутчика-наркомана
Челябинский областной суд огласил приговор убийце егеря
В Челябинской области поймали 19-летнюю фальшивомонетчицу
В Кыштыме настоящее «вплетут» в прошлое
Челябинск станет событийной столицей России
Деньги — в дело. Более 500 миллионов получат предприниматели на Южном Урале
Крупный пожар в многоэтажке Челябинска попал на видео
Челябинцев ждет праздник пельменей
Площадь вместо пустыря: в Карабаше преобразится центр города
25 пожарных тушили горящий торговый комплекс в Челябинске этой ночью
Банк УРАЛСИБ занял 2 место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии Cbonds Awards — 2018
Туроператору «Жемчужная река», забывшему челябинских туристов в Китае, запретили привлекать новых клиентов