Художник из Челябинска изобразил символ ХК «Трактор» монстром, который защищает арену и свой миллиард

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-14T11:02:45+03:00

В основу такого сюжета лег скандал с тратами из бюджета на хоккейный клуб

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Челябинский художник-граффитист Владислав Одегов трансформировал символ ХК «Трактор», белого медведя, в гигантского металлического монстра с огненными глазами. Зверь закрыл собой арену и защищает ее от посягательств челябинцев, которые прознали про нескромное финансирование клуба из бюджета.

— Моя игрушка! Мой миллиард, — рычит монстр.

Владислав выложил в соцсети видео с поэтапным созданием рисунка. На работу у художника ушло четыре часа. Ролик быстро разлетелся по городским пабликам, его посмотрели уже больше 6 тысяч человек.

— Считаю позицию Льва близкой по духу, ибо первым делом решать нужно вопросы быта и комфорта с безопасностью. А пожирание сосисок с пивасом под сомнительное шоу (хлеба и зрелищ) это вещи второстепенные и должны сопутствовать общему достатку и благополучию, — говорит художник.

Пару дней назад лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов опубликовал видео в котором рассказал, что на хоккейный клуб «Трактор» из налогов челябинцев тратится более миллиарда рублей. По словам урбаниста, в городе куча проблем, и нужно тратить деньги, прежде всего, на их решение.

На эту тему вице-губернатор Челябинской области схлестнулся с урбанистом в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95,3 FM). Спор был очень жарким! Позже он продолжился в администрации Центрального района.

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