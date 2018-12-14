2018-12-14T09:36:38+03:00
Спорт

На новой лыжной трассе в Копейске откроют зимний сезон 15 декабря

Любителей спорта всех возрастов приглашают пробежать дистанции 2,5 и 5 км
Алексей МИКУШИН
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На новой трассе пройдут соревнования на приз «Открытие лыжного сезона».На новой трассе пройдут соревнования на приз «Открытие лыжного сезона».
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Протяженность почти два километра, освещение. Новую трассу, которая летом используется для занятий велосипедистов, тренировок на лыжероллерах, в Копейске построили всего за три месяца. На эти цели по распоряжению губернатора из бюджета области выделили порядка 17 млн рублей.

По словам главы Копейска Владимира Можина, трасса, запущенная в эксплуатацию на территории Парка Победы около стадиона «Химик», стала дополнением к своеобразному городскому спортивному кластеру — футбольному стадиону с искусственным покрытием, хоккейному корту, дополнительной площадке для массового катания на коньках, пунктам проката инвентаря.

В субботу, 15 декабря, в Копейске на новой трассе пройдут соревнования на приз «Открытие лыжного сезона». Участвовать в забегах смогут все желающие в возрасте от 11 до 50 лет и старше. Протяженность дистанций в зависимости от возрастной группы — от 2,5 до 5 км.

Место проведения: Копейск, стадион «Химик» (пр. Победы, 39). 15 декабря, начало в 11.00. Старт раздельный. Регистрация участников с 10.00. Телефон для справок: (35139) 7-47-61.

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