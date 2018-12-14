В Магнитогорске будут судить за взятку экс-главу управления ПФР

14 Дек. 10:00 2018-12-14T10:05:19+03:00

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В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника местного отделения Пенсионного фонта России Любови Штейн. Ее обвиняют по двум уголовным статьям — «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, чиновница отправляла уборщицу в рабочее время сидеть с ее маленьким внуком. За это выписывала сотруднице завышенную премию.

— Кроме того, в 2017 году обвиняемая передала сотруднику банка данные магнитогорцев из базы Пенсионного фонда. За это она получила от банка взятку в сумме 61 тыс. руб. Деньги были перечислены на счет ее дочери под видом материальной помощи от работодателя, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Любовь Штейн задержали в июле этого года на рабочем месте. Во время следствия она находилась под домашним арестом. Свою вину бывшая чиновница признала полностью. Материалы уголовного дела направлены в суд.

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