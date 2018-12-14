2018-12-14T11:01:46+03:00
Общество

Житель Челябинской области продает автомобиль Ольги Бузовой за 5 млн рублей

По словам продавца, уже есть желающие приобрести его
Валентина ВАГАНОВА
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Судя по документам, звезда рассталась с машиной в 2008 году. Фото: avito.ru.Судя по документам, звезда рассталась с машиной в 2008 году. Фото: avito.ru.
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На днях парень из Магнитогорска выложил объявление на «Авито» о продаже желтого Mini Cooper, который, по его словам, принадлежал известной телеведущей Ольге Бузовой. За яркую «звездную» машину продавец просит аж 5 млн рублей! Хотя цена на новую такую — от 1,3 млн.

К объявлению приложены доказательства — фото Ольги с автомобилем и ПТС, где во владельцах ее имя. Судя по документам, звезда рассталась с машиной в 2008 году. После иномарка отправилась в город Воскресенск, затем ее купили в Москве, а в 2017 году она прибыла в Оренбург.

— Машину меня попросил продать дядя из Оренбурга. Его имена прошлых владельцев не интересовали, а я внимательно осмотрел ПТС. Когда увидел имя — Ольга Игоревна Бузова, решил, что авто можно продать намного дороже. Люди в покупке машины заинтересованы. В основном из Москвы, — рассказал журналистам продавец Илья Корепанов.

за машину просят 5 млн рублей. Фото: avito.ru.

за машину просят 5 млн рублей. Фото: avito.ru.

Желтому хэтчбэку 11 лет, но хозяева уверяют — он в хорошем состоянии, «не битый».

ПТС приложено к объявлению. Фото: avito.ru.

ПТС приложено к объявлению. Фото: avito.ru.

Кстати, в прессе есть информация о том, что первой машиной Бузовой был именно желтый MINI Cooper. Она купила его, когда была еще не настолько популярной. Телеведущая рассказывала на интервью, что с машиной было связано много неприятных моментов. Авто грабили, закидывали бутылками с вином и даже пытались разбить на трассе.

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