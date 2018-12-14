Мошенники из Питера обманывают жителей Челябинска, прикрываясь корочками «Горгаза»

14 Дек. 11:31 2018-12-14T11:31:43+03:00

люди верят мошенникам, потому что те приходят с корочками "горгаз". Фото: Алексей ФОКИН

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На Южном Урале активизировались предприниматели, которые навязывают населению различные газовые приборы. Чтобы войти в доверие к людям, многие выдают себя за представителей местных газовых служб, сообщает пресс-служба компании «Челябинскгоргаз».

Предприниматели от имени газовой службы или «горгаза» расклеивают объявления в подъездах, обходят квартиры, убеждая людей установить счетчики и другие приборы. Одна из фирм — «Газ эксплуатация», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, — назвала свое подразделение в Челябинске «Горгаз».

— Челябинцы должны знать, что указанная фирма не имеет никакого отношения к компании «Челябинскгоргаз» и ее партнерам, — замечают в в пресс-службе.

Также газовщики поясняют, что действующие законы не требуют обязательной установки газового счетчика, если газ не используют для отопления.

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