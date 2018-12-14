2018-12-14T11:46:00+03:00
Общество

Число сирот в Челябинской области снизилось вполовину

10 600 мальчиков и девочек обрели любящих родителей и семьи
Ольга АНТОНОВА
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Я, ты, он, она, вместе - дружная семья.Я, ты, он, она, вместе - дружная семья.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Челябинская область полностью выполнила все социальные обязательства и федерального, и регионального уровня. Об этом заявила министр социальных отношений Татьяна Никитина. У нас было достаточно средств на исполнение, бюджет Челябинской области позволил все исполнить.

Очень серьезный фронт работ — поддержка семей и детей. Особенно — детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Радует, что сирот становится, меньше, что все больше детишек обретают любящих родителей. За четыре года число детей, находящихся в банке данных о детях-сиротах, снизилось более чем вполовину. А это 10600 счастливых мальчиков и девочек.

— И губернатор Борис Дубровский ставит перед нами важную задачу — сохранить темпы, — говорит Татьяна Никитина.

Важным итогом года стали решения губернатора по поддержке людей старшего поколения. Так, ко Дню пожилого человека южноуральцы, достигшие возраста 55 лет - женщины и 60 лет - мужчины, получили выплату в 700 рублей.

Во-вторых, решением губернатора в регионе сохранены все меры социальной поддержки для женщин, достигших 55 лет, и для мужчин, достигших 60 лет.

Сохранена ставка транспортного налога для многодетных семей и пожилых земляков.

Принято решение о выплате денежной суммы взамен земельного участка для льготников - многодетных семей. За выплатой уже обратилось 90 граждан.

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