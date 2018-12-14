На Южном Урале почтальонов заставили носить шипы

14 Дек. 12:00 2018-12-14T12:00:14+03:00

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Тем, кто разносит по домам пенсии, газеты, письма, выдали специальные противоскользящие приспособления. Шипованные подошвы должны уберечь почтальонов от производственных травм, сообщает пресс-служба Челябинского филиала «Почты России».

— Противоскользящие накладки с небольшими шипами можно фиксировать на любой обуви. Подошвы выполнены из морозостойкой резины и выдерживают температуру до — 40 градусов.

Противоскользящие подошвы для почтальонов в Челябинской области закупают более десяти лет. Также ""специалисты по охране труда предприятия также следят за тем, чтобы все почтальоны печкиных" обеспечивают спецодеждой: куртками, шапками, рукавицами, утепленными ботинками, сапогами и валенками.

На Южном Урале трудятся 2700 почтальонов. Они работают в любых погодных условиях, чтобы клиенты вовремя получали выплаты и корреспонденцию.

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