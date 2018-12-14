«Рак и подсушины». Зачем на северо-западе Челябинска рубят лес

СЕГОДНЯ 18:51 2018-12-14T18:51:21+03:00

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В пятницу, 14 декабря, соцсети загудели: на улице Захаренко рубят лес! Люди встревожились, что и без того зеленодефицитный Челябинск лишают очередных деревьев. Да не где абы, а в жилом массиве, по ул. Захаренко. Жители улицы в прошлом году еле отбились от автостоянки, ради которой тоже рубили лес. И вот новая напасть!

«Место рубки обнесли сигнальной ленточкой, «приговоренные» деревья пометили краской. «А среди этих деревьев есть вполне крепкие!» — тревожилась одна из местных жительниц.

В пресс-службе администрации Челябинска пояснила: рубка законна.

— Аварийные деревья вдоль тропы здоровья вырубают законно, после обследования специалистами регионального отделения Российского центра защиты леса по итогам обследования специалистами-лесопатологами, — пояснили в мэрии.

В открытом доступе есть муниципальный контракт, каждый может с ним ознакомиться. Работы оплачивает бюджет города по программе по оздоровлению окружающей среды в Челябинске.

Предстоит снести 661 дерево (одна ива, 620 берез, 40 сосен). Все деревья под снос промаркированы краской. Сносят сильно накрененные стволы; деревья, пораженные стволовой гнилью (сухобочины, подсушины, раковые раны, плодовые тела, язвы). На деревьях, пораженных стволовой гнилью, обнаружены грибы-возбудители трутовики.

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