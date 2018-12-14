2018-12-15T15:00:02+03:00
Общество

В Челябинске продлен режим черного неба

Дым и вонь точно не исчезнут до понедельника, 17 декабря
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Дым и копоть - "черная метка" Челябинска.Дым и копоть - "черная метка" Челябинска.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Плюс три дня к экологическому коллапсу, что разразился в Челябинске 1 декабря. Тогда Челябинский Гидрометцентр объявил в Челябинске неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности.

Через несколько дней режим ужесточили, до второго. Во мгле город живет пятнадцатые сутки. И Гидрометцентр продлил неблагоприятный прогноз до понедельника, 17 декабря. Правда, определив его первой степенью. Обнадеживает?

Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска напоминает: при негативных изменениях состояния атмосферного воздуха и жалобах населения на загрязнение атмосферного воздуха информацию направлять:

— в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (Челябинск, ул. Елькина, д. 75, тел (351) 351-237-81-83, 237-49-98), отдел экологического надзора: (351) 237-80-92;

— в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (ул. Елькина, 73, тел: (351) 263-64-90).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу