В Челябинске продлен режим черного неба

14 Дек. 19:23 2018-12-15T15:00:02+03:00

Дым и вонь точно не исчезнут до понедельника, 17 декабря

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Плюс три дня к экологическому коллапсу, что разразился в Челябинске 1 декабря. Тогда Челябинский Гидрометцентр объявил в Челябинске неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности.

Через несколько дней режим ужесточили, до второго. Во мгле город живет пятнадцатые сутки. И Гидрометцентр продлил неблагоприятный прогноз до понедельника, 17 декабря. Правда, определив его первой степенью. Обнадеживает?

Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска напоминает: при негативных изменениях состояния атмосферного воздуха и жалобах населения на загрязнение атмосферного воздуха информацию направлять:

— в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (Челябинск, ул. Елькина, д. 75, тел (351) 351-237-81-83, 237-49-98), отдел экологического надзора: (351) 237-80-92;

— в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области (ул. Елькина, 73, тел: (351) 263-64-90).

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